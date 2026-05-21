Bilhetes encontrados no esgoto de uma penitenciária no estado de São Paulo foram o ponto de partida da prisão de seis suspeitos por esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).
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Entre eles, estava a influenciadora digital Deolane Bezerra, que tem 21,6 milhões de seguidores no Instagram, e familiares de Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe da facção. As investigações foram feitas pela Polícia Civil e Ministério Público estadual que culminou nas prisões desta quinta-feira (21).
A operação Vérnix, como foi chamada, começou há 7 anos, quando em uma batida em uma das celas do presídio de Presidente Venceslau (SP), policiais penais detectaram cartas e bilhetes descartados pelo esgoto.
Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, investigadores detalharam que o material foi encaminhado ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), que passou a investigar o caso em conjunto com a Polícia Civil.
A apuração resultou na abertura de três inquéritos policiais e levou os investigadores até uma transportadora suspeita de operar a transferência de dinheiro para a facção.
Investigação apurou dados bancários suspeitos
Os dados obtidos da transportadora e um celular apreendido no local levaram os investigadores a entenderem que se tratava de uma organização altamente estruturada, com a participação de familiares de Marcos Camacho, o Marcola, e da influenciadora Deolane, advogada que tem milhões de seguidores nas redes sociais.
Por meio da quebra do sigilo fiscal e bancário, a investigação descobriu que Deolane mantinha vínculos com a transportadora, de onde teria recebido transferências de dinheiro, e possivelmente com outras vertentes do crime organizado.
“Nós entendemos que, pelo poder econômico que adquiriu ao longo do tempo, ela funcionava como uma espécie de caixa do crime organizado. Eles [crime organizado} depositavam valores na conta dela, e esses valores se misturavam com o dinheiro de outras atividades dessa pessoa pública. Quando eles precisavam desse dinheiro, ele retornava ao crime organizado”, disse o delegado Edmar Caparroz.
Segundo ele, não foi detectado qualquer prestação de serviços entre a influenciadora e a transportadora.
De acordo com os investigadores, o grupo movimentou milhões de reais sem lastro econômico compatível, usava empresas de fachada, contas utilizadas para circulação de valores e aquisição de bens de alto padrão para ocultar a origem ilícita dos recursos.
Suspeita teria se encontrado com foragida da Interpol
Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21), um dia após retornar da Itália, onde teria se encontrado com Paloma Camacho, sobrinha de Marcola, que seria responsável por repassar informações de dentro do sistema penitenciário, entre elas a divisão dos lucros da transportadora. Também foi preso Everton de Souza (conhecido como Player), indicado como operador financeiro da organização.
De acordo com a investigação, Paloma fugiu para a Espanha e está na lista vermelha da Interpol. Outro sobrinho, Leonardo, é procurado na Bolívia. Já Alejandro Camacho, irmão de Marcola, e o próprio Marcos Camacho foram notificados de novas ordens de prisão nos presídios federais onde já cumprem pena.
Além das prisões, a operação Vérnix obteve o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, sequestro de 17 veículos — incluindo automóveis de luxo — e quatro imóveis vinculados aos investigados.
A ação contou com apoio operacional do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas) no cumprimento das diligências. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, a Operação Vérnix representa mais um avanço no enfrentamento ao crime organizado, especialmente no combate à lavagem de capitais e ao enfraquecimento das estruturas financeiras utilizadas por facções criminosas.