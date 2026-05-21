Bilhetes encontrados no esgoto de uma penitenciária no estado de São Paulo foram o ponto de partida da prisão de seis suspeitos por esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

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Entre eles, estava a influenciadora digital Deolane Bezerra, que tem 21,6 milhões de seguidores no Instagram, e familiares de Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe da facção. As investigações foram feitas pela Polícia Civil e Ministério Público estadual que culminou nas prisões desta quinta-feira (21).