Um filho agrediu o próprio pai com uma faca em Cruzeiro, após uma discussão familiar na noite de quarta-feira (20). A vítima precisou ser socorrida à Santa Casa da cidade com ferimentos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal em contexto de violência doméstica.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão aconteceu por volta das 23h45. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desinteligência familiar, com resultado de lesão corporal.