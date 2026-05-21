O Tribunal de Justiça aceitou recurso do Ministério Público e condenou, por improbidade administrativa, o ex-prefeito de São José dos Campos Carlinhos Almeida (PT) e 14 ex-funcionários comissionados da Prefeitura, no caso que ficou conhecido como 'bolsa esposa'.

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Com a decisão, tomada por unanimidade pela 13ª Câmara de Direito Público do TJ nessa quarta-feira (20), Carlinhos e os demais réus foram condenados à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, ao pagamento de cinco salários como multa (cada um) e ao ressarcimento integral do dano aos cofres públicos, que será apurado posteriormente - os salários variavam entre R$ 2,7 mil e R$ 7,8 mil mensais, em valores da época.