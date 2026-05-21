Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (21) após a Polícia Militar Ambiental localizar um matadouro clandestino em uma propriedade rural de Jacareí. A ocorrência foi registrada na Estrada Municipal, no bairro Chácaras Reunidas Igarapés.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram no sítio um bovino abatido e já parcialmente cortado. A carne estava em um ambiente considerado inadequado para o manuseio e armazenamento de alimentos, o que levantou suspeita de comércio irregular.