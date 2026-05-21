Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira (21) após a Polícia Militar Ambiental localizar um matadouro clandestino em uma propriedade rural de Jacareí. A ocorrência foi registrada na Estrada Municipal, no bairro Chácaras Reunidas Igarapés.
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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram no sítio um bovino abatido e já parcialmente cortado. A carne estava em um ambiente considerado inadequado para o manuseio e armazenamento de alimentos, o que levantou suspeita de comércio irregular.
No local, também foram encontradas várias porções de carne, além de equipamentos usados para processamento e conservação, incluindo uma câmara frigorífica. Segundo a polícia, a estrutura indicava que o material poderia ter destinação comercial.
Durante a fiscalização, os agentes ainda apreenderam armas de fogo, munições, dinheiro, folhas de cheques, máquinas de cartão e animais silvestres mantidos em cativeiro.
Entre os itens recolhidos estavam uma espingarda calibre 20 da marca Rossi, uma espingarda sem identificação, uma arma calibre 28, munições de calibres 20, 28 e 38, além de um simulacro de pistola.
Também foram apreendidos R$ 16.759 em espécie, 71 folhas de cheques preenchidas e máquinas de cartão. Os dois homens foram levados à delegacia e devem responder por crimes relacionados ao comércio ilegal de carne, posse irregular de armas e crimes ambientais.