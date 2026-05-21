A Câmara de Taubaté aprovou nessa quinta-feira (21), em sessão extraordinária, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar 68 cargos de carreira, que são aqueles preenchidos via concurso público.

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O projeto recebeu apenas dois votos contrários, dos vereadores Moises Pirulito (Podemos) e Vivi da Rádio (Republicanos).