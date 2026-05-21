O EmpreendaVale, considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do interior de São Paulo, movimenta São José dos Campos entre os dias 21 e 23 de maio de 2026 com uma programação voltada para negócios, networking e tendências de mercado.

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Realizado no Vale Sul Shopping, o encontro reúne empresários, investidores, startups, executivos e profissionais em busca de conexões estratégicas e oportunidades reais de crescimento. O evento acontece diariamente, das 12h às 21h, com feira de negócios, painéis estratégicos e palestras com nomes de destaque do cenário empresarial brasileiro.