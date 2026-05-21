O EmpreendaVale, considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do interior de São Paulo, movimenta São José dos Campos entre os dias 21 e 23 de maio de 2026 com uma programação voltada para negócios, networking e tendências de mercado.
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Realizado no Vale Sul Shopping, o encontro reúne empresários, investidores, startups, executivos e profissionais em busca de conexões estratégicas e oportunidades reais de crescimento. O evento acontece diariamente, das 12h às 21h, com feira de negócios, painéis estratégicos e palestras com nomes de destaque do cenário empresarial brasileiro.
A proposta do EmpreendaVale é fortalecer o ecossistema empreendedor da região, promovendo integração entre marcas, lideranças e profissionais que atuam em diferentes segmentos da economia.
Um dos destaques da programação foi a participação do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, que abriu a agenda do Vale Finanças na quarta-feira (20), atraindo empresários e investidores interessados em economia, inovação e perspectivas do mercado brasileiro.
O idealizador do evento, Abilio da Matta, afirma que o objetivo é criar um ambiente favorável para geração de negócios e desenvolvimento profissional. Com atuação internacional na formação de líderes pela América do Sul, ele também é diretor da Vox2you Taubaté e utiliza técnicas de comunicação e liderança como base da proposta do EmpreendaVale.
Palestras
A programação dos próximos dias contará com palestras de nomes conhecidos do empreendedorismo e da inovação. Nesta quinta-feira (21), sobe ao palco Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, empresa considerada a maior recicladora de caminhões da América Latina. Rufino ficou conhecido nacionalmente pela trajetória de superação, saindo da coleta de latinhas até construir um dos maiores negócios do setor automotivo.
Na sexta-feira (22), o especialista em inovação Dennis Nakamura, ex-gestor do iFood e mentor de startups, falará sobre tecnologia, transformação digital e o futuro dos negócios. Nakamura também ficou conhecido por liderar o primeiro delivery por drone da América Latina.
Já no sábado (23), o encerramento terá a participação de Leo Costa, ator, comediante e especialista em comunicação corporativa. Com mais de 70 milhões de visualizações nas redes sociais, ele se tornou referência em humor voltado ao universo empresarial.
O EmpreendaVale também já recebeu nomes de peso do empreendedorismo nacional em edições anteriores, como João Apolinário, fundador da Polishop; Luzia Costa, da Sóbrancelhas; Felipe Titto, ator e empresário; e Johann Bourdais, da Eve Air Mobility.
A expectativa da organização é receber milhares de visitantes durante os três dias de evento, consolidando São José dos Campos como um dos principais polos de inovação e empreendedorismo do país.