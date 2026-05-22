O São José Futsal recebe a equipe do Tubarão na noite desta sexta-feira, 22, às 19:00h, na Farmaconde Arena. A partida é válida pela 7ª rodada da Liga Nacional e conta com transmissão ao vivo da LNFTV.
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Vindo de um bom jogo, porém com resultado negativo na última rodada da LNF, o São José tem a oportunidade de conquistar os três pontos atuando em casa para subir na tabela de classificação.
Para isso os joseenses vem com elenco completo para a partida, com a exceção do goleiro Hélio, que sofreu uma lesão na ombro e estará fora desta partida. Lukinhas é dúvida e ainda passará por avaliação física final pelo departamento médico para saber se tem condições de jogo.
No último confronto entre as equipes, em 2025, deu São José pelo placar de 5x3. Agora a equipe do Vale do Paraíba tentará repetir o resultado para tentar ultrapassar o próprio Tubarão na tabela de classificação.
Os adversários desta sexta-feira também vem de um resultado negativo na Liga e tentará buscar uma vitória fora de casa, por isso é esperado um jogo de muita disputa dentro de quadra, com ambas as equipes buscando o resultado desde o primeiro minuto de bola rolando.