O São José Futsal recebe a equipe do Tubarão na noite desta sexta-feira, 22, às 19:00h, na Farmaconde Arena. A partida é válida pela 7ª rodada da Liga Nacional e conta com transmissão ao vivo da LNFTV.

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Vindo de um bom jogo, porém com resultado negativo na última rodada da LNF, o São José tem a oportunidade de conquistar os três pontos atuando em casa para subir na tabela de classificação.