A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba efetuou a prisão de um homem por violência doméstica na rua José Geraldo da Silva Filho, no bairro Travessão, em Caraguatatuba.

Na tarde de segunda-feira (18), a equipe foi acionada pelo locador do imóvel da vítima, que relatou que a mulher vinha sofrendo graves ameaças e que, para salvaguardar sua integridade física, fugiu do local oculta no porta-malas de um veículo.

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