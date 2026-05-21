A Guarda Civil Municipal de Caraguatatuba efetuou a prisão de um homem por violência doméstica na rua José Geraldo da Silva Filho, no bairro Travessão, em Caraguatatuba.
Na tarde de segunda-feira (18), a equipe foi acionada pelo locador do imóvel da vítima, que relatou que a mulher vinha sofrendo graves ameaças e que, para salvaguardar sua integridade física, fugiu do local oculta no porta-malas de um veículo.
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No endereço indicado, os agentes encontraram o suspeito no portão da residência. O homem apresentava sinais de embriaguez e uso de entorpecentes. Com ele, foi apreendido um invólucro de substância análoga à cocaína. Ele apresentou comportamento agressivo e insistia em entrar no imóvel, mesmo na presença da GCM.
Ele foi conduzido ao plantão policial local e preso em flagrante, indiciado na Lei Maria da Penha e nos crimes de ameaça (Art. 147, CP), violação de domicílio (Art. 150, CP) e porte de drogas para consumo (Art. 28 da Lei 11.343/06). Ele permanece à disposição da Justiça.