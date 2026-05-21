A profissional de designer gráfico Vanessa Soares César, 36 anos, viveu o dia mais terrível da vida nessa quarta-feira (20), em São José dos Campos. Ela temeu perder a filha de 7 anos, envolvida em um acidente de trânsito provocado pelo próprio pai, que foi preso por tentativa de homicídio.

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Divorciado de Vanessa, o homem de 43 anos fez uma ligação de vídeo para a ex-mulher instantes antes de sair da pista e capotar o carro na Via Dutra, na altura do km 141, em São José. A filha estava no banco da frente do veículo.