A profissional de designer gráfico Vanessa Soares César, 36 anos, viveu o dia mais terrível da vida nessa quarta-feira (20), em São José dos Campos. Ela temeu perder a filha de 7 anos, envolvida em um acidente de trânsito provocado pelo próprio pai, que foi preso por tentativa de homicídio.
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Divorciado de Vanessa, o homem de 43 anos fez uma ligação de vídeo para a ex-mulher instantes antes de sair da pista e capotar o carro na Via Dutra, na altura do km 141, em São José. A filha estava no banco da frente do veículo.
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“Ele fez uma ligação de vídeo para o celular do meu tio, que me mostrou. Ele disse que a minha filha queria dar tchau para mim. Ele a mostrou no banco da frente, com cinto de segurança. E depois falou ‘Estou na Dutra, estou acelerando na Dutra, vamos ver o que vai acontecer’”, conta Vanessa.
Ela e o tio entraram em desepero. O tio tirou o celular da frente de Vanessa e tentou fazer com que o ex-marido dela desistisse de correr na Dutra com a filha dentro do carro. Só que ele manteve a direção perigosa e ainda transmitiu o vídeo até capotar o veículo.
“A ligação caiu quando ele capotou o carro. Foi o pior momento da minha vida”, afirmou Vanessa.
Quando a ligação caiu, o tio e ela começaram a correr atrás de informação sobre o que tinha acontecido com a filha, além de ligar para a polícia.
Pai foi preso pela PRF
O pai da menina foi preso em flagrante pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após capotar o carro. A menina recebeu o atendimento de primeiros socorros no local. O resgate da vítima foi realizado pela da concessionária RioSP. A criança foi estabilizada e encaminhada com urgência ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
Segundo a mãe, a filha estava molhada, com folhas e sujeira pelo corpo, assustada e chorando, mas sem ferimentos graves. “Ela nasceu de novo. Dia 20 de maio será o segundo aniversário dela”, disse Vanessa. “Ela ficou bastante assustada, chorou, mas está bem”.
O ex-marido recebeu voz de prisão em flagrante pelos policiais rodoviários federais e foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de São José dos Campos.
Preliminarmente, a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante do homem por tentativa de homicídio, com agravantes por se tratar de menor de idade e vulnerável.
Segundo o delegado, ele “lançou deliberadamente o veículo automotor para fora da pista durante deslocamento pela rodovia Presidente Dutra, criando situação concreta de risco à vida da criança, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade”.
Relacionamento conturbado
Vanessa contou que foi casada com o ex-marido por 14 anos e que tem apenas uma filha, diagnosticada com uma síndrome que a impede de andar sem apoio e de falar e até mastigar, sendo dependente de apoio para todas as atividades.
O casal se separou em meados do ano passado e o divórcio foi concluído em setembro. Nesse período, o ex-marido ligava insistentemente para Vanessa, até de madrugada, e ela tentou reatar o relacionamento, mas ele passou a apresentar comportamento controlador e agressivo.
“Ele ficou muito alterado e queria me controlar. O comportamento foi piorando e eu peguei minha filha e saí de casa”, disse.
Vanessa disse ter sido ameaçada pelo ex-marido e registrou um boletim de ocorrência na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), além de pedir medida protetiva. Ele passou a ser proibido de ter contato com Vanessa, embora pudesse visitar a filha.
“O juiz liberou [visita à filha], porque não tinha perigo. Nem eu imaginava que ele pudesse fazer o que fez”, afirmou a mãe.
Ela disse que não quer nenhum contato com o ex-marido e que não sabe se ele se arrependeu de ter provocado o acidente, colocando a vida da filha em risco.