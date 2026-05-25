O curso de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) realiza, entre os dias 18 e 22 de maio, das 8h às 17h, a 38ª Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes, na Praça Dom Epaminondas, em Taubaté. A programação oferece gratuitamente aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações sobre hábitos saudáveis e prevenção de doenças crônicas.

Promovida pelos estudantes do 4º semestre do curso, a iniciativa também marca o primeiro contato prático dos alunos do 1º semestre com os pacientes, aproximando os universitários da realidade da saúde pública desde o início da graduação.

“Nós organizamos todo o evento e os exames são realizados pelos alunos do primeiro ano. É o primeiro contato médico-paciente deles, logo no início da faculdade, e isso tem um impacto muito positivo na formação”, explica a estudante Sofia Giacomello.

Além de incentivar o cuidado preventivo, a ação contribui para a identificação precoce de possíveis alterações nos níveis de pressão arterial e glicemia, possibilitando o encaminhamento da população para acompanhamento na rede básica de saúde.

De acordo com os responsáveis pela atividade, a iniciativa também desempenha um importante papel educativo. A orientação verbal ajuda a reduzir barreiras relacionadas ao letramento em saúde. Explicar, por exemplo, como diminuir o consumo de sal ou açúcar durante a realização dos exames torna o aprendizado mais prático, acessível e memorável.

Para os estudantes, a experiência vai além da prática técnica. O contato direto com a comunidade contribui para o desenvolvimento de habilidades essenciais à formação médica, como empatia, comunicação e escuta humanizada.

Além disso, a atividade permite que os universitários compreendam a saúde de forma mais ampla, considerando não apenas a doença, mas também os fatores sociais que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Vestibular de Inverno 2026

Para quem sonha em entrar num curso de Medicina, estão abertas as inscrições para o Vestibular de Inverno 2026. Há vagas para os três campi da UNITAU: Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Os candidatos podem optar pela prova presencial ou pelo ingresso via nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Saiba mais em: unitau.br/medicina.

Serviço: Semana de Prevenção à Hipertensão e ao Diabetes

Data: 18 a 22 de maio

Horário: 8h às 17h

Local: Praça Dom Epaminondas