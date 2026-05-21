O Procon-SP registrou um aumento de 220% nas reclamações relacionadas ao álbum de figurinhas da Copa de 2026. O número de queixas passou de 34, em abril, para 109, em maio deste ano.

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Além de situações com os álbuns e figurinhas, desde março, o órgão de defesa do consumidor já contabilizou 238 reclamações envolvendo produtos e serviços ligados ao Mundial de futebol. O total de ocorrências subiu de 19 registros em março para 63 em abril, alcançando 156 casos nos primeiros dias de maio. Entre os principais alvos das reclamações estão eletrônicos, televisores, roupas, eletrodomésticos e itens colecionáveis.

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