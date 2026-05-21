O Procon-SP registrou um aumento de 220% nas reclamações relacionadas ao álbum de figurinhas da Copa de 2026. O número de queixas passou de 34, em abril, para 109, em maio deste ano.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Além de situações com os álbuns e figurinhas, desde março, o órgão de defesa do consumidor já contabilizou 238 reclamações envolvendo produtos e serviços ligados ao Mundial de futebol. O total de ocorrências subiu de 19 registros em março para 63 em abril, alcançando 156 casos nos primeiros dias de maio. Entre os principais alvos das reclamações estão eletrônicos, televisores, roupas, eletrodomésticos e itens colecionáveis.
Irregularidades
A fiscalização do Procon-SP mapeou as principais irregularidades cometidas por fornecedores e golpistas no período. A não entrega ou o atraso na entrega lidera o ranking de insatisfação. Confira:
-
Atraso ou não entrega do produto: 115 reclamações;
-
Oferta não cumprida ou venda enganosa: 34 reclamações;
-
Produto incompleto ou diferente do pedido: 24 reclamações.
No caso específico das figurinhas da Copa, as ocorrências concentram-se no comércio por redes sociais, aplicativos de mensagens e marketplaces. Há diversos relatos de golpes financeiros, anúncios enganosos e o envio de produtos falsificados.
Como evitar golpes na compra de produtos da Copa
Muitos consumidores erram ao adquirir kits promocionais e álbuns sem verificar a idoneidade do vendedor. Para compras seguras de figurinhas e produtos oficiais, o Procon-SP recomenda:
-
Buscar pontos oficiais: Compre o álbum e os pacotes de figurinhas apenas em canais de venda autorizados pela distribuidora oficial;
-
Checar dados da empresa: Verifique se a página ou site exibe o CNPJ, endereço físico e canais oficiais de atendimento;
-
Desconfiar de preços baixos: promoções com valores muito abaixo da média do mercado geralmente indicam golpes ou produtos piratas;
Pesquisar a reputação: consulte o histórico da loja em plataformas de feedback antes de fechar o pedido;
Registrar as provas: guarde prints dos anúncios, comprovantes de pagamento e o histórico de conversas com o vendedor.
Denúncias
Caso enfrente problemas com a entrega ou identifique fraudes, o consumidor paulista pode registrar uma reclamação oficial diretamente pelo site www.procon.sp.gov.br.