A Justiça decidiu levar Heitor Rabelo Stetner a júri popular pela morte de Matheus Helfstein, de 20 anos, e pela tentativa de homicídio contra Rogério Firmo de Almeida, após o grave acidente registrado na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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A decisão de pronúncia foi assinada nesta quarta-feira (20) pelo juiz Milton de Oliveira Sampaio Neto, da Vara do Júri e Execuções Criminais. O magistrado também manteve a prisão preventiva do réu.