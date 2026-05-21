A Polícia Federal deflagrou a Operação Fortuito 4, que mira um suposto esquema de pirâmide financeira internacional e outros crimes ligados ao sistema financeiro. A ação também teve cumprimento de medidas em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (21).
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Ao todo, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares em endereços no Rio de Janeiro, Macaé, São Paulo e São José. Na capital fluminense, as diligências ocorreram em bairros como Barra da Tijuca, Campo Grande e Jacarepaguá.
A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 300 milhões em bens dos investigados. Entre os patrimônios atingidos pela medida estão imóveis e embarcações.
Segundo a Polícia Federal, a investigação identificou a existência de uma estrutura voltada à prática de pirâmide financeira com atuação internacional. As apurações apontam movimentações relacionadas ao esquema em pelo menos três países: Brasil, Ucrânia e Japão.
A operação é conduzida no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro, a Ficco/RJ, formada por agentes da Polícia Federal e das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com a PF, a ação desta quinta-feira é um desdobramento de uma prisão em flagrante registrada em maio de 2024, quando uma mulher foi detida por posse ilegal de arma de fogo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A partir desse caso, os investigadores avançaram nas apurações e chegaram ao suposto esquema financeiro.
Durante a investigação, também foram identificados bens móveis e imóveis registrados em nome de terceiros, prática que, segundo a PF, pode indicar tentativa de ocultação patrimonial.
Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.