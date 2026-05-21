A Polícia Federal deflagrou a Operação Fortuito 4, que mira um suposto esquema de pirâmide financeira internacional e outros crimes ligados ao sistema financeiro. A ação também teve cumprimento de medidas em São José dos Campos, na manhã desta quinta-feira (21).

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Ao todo, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e oito medidas cautelares em endereços no Rio de Janeiro, Macaé, São Paulo e São José. Na capital fluminense, as diligências ocorreram em bairros como Barra da Tijuca, Campo Grande e Jacarepaguá.