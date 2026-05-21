O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais em que conversa com “Seu José”, assistente virtual criado pela Prefeitura para operar o novo canal da Central 156 pelo WhatsApp.

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No vídeo, Anderson apresenta o funcionamento da ferramenta e mostra como moradores podem registrar pedidos de serviços públicos diretamente pelo celular.