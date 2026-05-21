O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou um vídeo nas redes sociais em que conversa com “Seu José”, assistente virtual criado pela Prefeitura para operar o novo canal da Central 156 pelo WhatsApp.
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No vídeo, Anderson apresenta o funcionamento da ferramenta e mostra como moradores podem registrar pedidos de serviços públicos diretamente pelo celular.
O sistema utiliza inteligência artificial e funciona 24 horas por dia. Segundo a Prefeitura, o objetivo é ampliar o acesso da população aos serviços municipais e agilizar o encaminhamento das demandas.
Como funciona o novo 156 pelo WhatsApp
O atendimento está disponível pelo número (12) 99710-0156. Ao iniciar a conversa, o usuário recebe orientações automáticas do assistente virtual para abrir protocolos, encaminhar solicitações ou obter informações sobre serviços públicos.
A ferramenta permite o envio de: mensagens de texto; áudios; fotos; vídeos; localização.
Entre os serviços disponíveis estão pedidos relacionados a tapa-buraco, iluminação pública, limpeza urbana, poda de árvores, manutenção e zeladoria de espaços públicos.
Inteligência artificial no atendimento
Batizado de “Seu José”, o assistente virtual foi desenvolvido para automatizar parte do atendimento da Central 156, que já funciona por telefone.
De acordo com a administração municipal, a proposta é centralizar as solicitações em um único canal digital e reduzir o tempo de resposta das equipes responsáveis. A iniciativa faz parte da estratégia de digitalização dos serviços públicos em São José dos Campos.
Prefeitura aposta em serviços digitais
A criação do novo canal reforça o investimento da Prefeitura em tecnologia aplicada à gestão pública.
Com o uso de inteligência artificial, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento e facilitar o contato da população com os serviços municipais.