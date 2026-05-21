A Prefeitura de Taubaté apresentou à comunidade o anteprojeto de restauro do antigo Grupo Escolar Lopes Chaves, prédio histórico fechado há mais de 20 anos e que deverá abrigar a futura Escola de Inovações e Altas Habilidades do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A apresentação ocorreu na quarta-feira (20), no Centro de Formação dos Professores, com a participação de representantes das Secretarias de Educação e de Planejamento Urbano e Habitação, além de técnicos do Instituto de Cultura Democrática, organização responsável pela elaboração do projeto de restauro e requalificação do espaço.

A proposta