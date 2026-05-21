A Prefeitura de Taubaté apresentou à comunidade o anteprojeto de restauro do antigo Grupo Escolar Lopes Chaves, prédio histórico fechado há mais de 20 anos e que deverá abrigar a futura Escola de Inovações e Altas Habilidades do município.
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A apresentação ocorreu na quarta-feira (20), no Centro de Formação dos Professores, com a participação de representantes das Secretarias de Educação e de Planejamento Urbano e Habitação, além de técnicos do Instituto de Cultura Democrática, organização responsável pela elaboração do projeto de restauro e requalificação do espaço.
A proposta
O projeto foi contemplado pelo Proac (Programa de Ação Cultural), do Governo do Estado de São Paulo, por meio do edital Fomento CultSP, na categoria voltada à elaboração de projetos de arquitetura para bens tombados pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico).
Os trabalhos tiveram início em abril, com visitas técnicas, registros fotográficos, elaboração de relatórios preliminares e desenhos iniciais necessários para os estudos de restauro.
Próximos passos
A elaboração do projeto de restauro e requalificação, bem como a captação de recursos para viabilizar a execução das obras são os próximos passos que, de acordo com a Prefeitura, serão desenvolvidos com foco na preservação da identidade arquitetônica do prédio, requalificação funcional, integração entre elementos históricos e contemporâneos, sustentabilidade e inovação.
No local funcionará a primeira Escola de Inovações e Altas Habilidades da Prefeitura de Taubaté, voltada ao atendimento de estudantes da rede pública com alto desempenho e indicativos de altas habilidades.
Histórico
O imóvel leva o nome de Joaquim Lopes Chaves, que atuou como vereador, deputado e senador, tendo papel de destaque na vida pública de Taubaté. Ele também participou das articulações para a criação da unidade, considerada o primeiro grupo escolar da cidade.
Inaugurado em 1902, o prédio foi tombado pelo Condephaat em 2010 por seu valor histórico e arquitetônico. O edifício é reconhecido como um exemplar das tipologias escolares implantadas durante a Primeira República pelo Governo do Estado de São Paulo. O prédio também possui ligação com o escritor, jornalista e engenheiro Euclides da Cunha, que atuava como fiscal de obras públicas do Governo do Estado e esteve entre os profissionais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da construção da escola.