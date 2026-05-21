O cinegrafista Luiz Felipe de Oliveira, 28 anos, estava de férias e viajava com a família para Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, quando sofreu um grave acidente de trânsito em rodovia do Vale do Paraíba. Ele não sobreviveu à colisão.

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Luiz Felipe morreu em um grave acidente na manhã de quarta-feira (20), na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.