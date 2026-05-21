O cinegrafista Luiz Felipe de Oliveira, 28 anos, estava de férias e viajava com a família para Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, quando sofreu um grave acidente de trânsito em rodovia do Vale do Paraíba. Ele não sobreviveu à colisão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Luiz Felipe morreu em um grave acidente na manhã de quarta-feira (20), na rodovia SP-046, em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira.
De acordo com informações do boletim de ocorrência da Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 8h20, na altura do km 159,5 da rodovia. O acidente envolveu um VW/CrossFox preto e um Fiat/Argo branco.
Como foi o acidente
Segundo relato da Polícia Militar Rodoviária, o veículo VW/CrossFox seguia do estado de Minas Gerais em direção ao Litoral Norte paulista quando o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra um barranco e, em seguida, invadiu a pista contrária.
Na sequência, o carro atingiu frontalmente o Fiat/Argo, que trafegava no sentido da cidade de Gonçalves (MG).
O motorista do CrossFox, identificado como Luiz Felipe de Oliveira, morreu ainda no local do acidente. Já o condutor do Fiat/Argo não sofreu ferimentos.
Segundo informações, Luiz Felipe estava de férias e morreu durante a viagem com a família para Ubatuba. Ele era cinegrafista de TV Alfenas, em Minas Gerais.
"A TV Alfenas hoje está em luto, nosso cinegrafista Luis Felipe de Oliveira faleceu após um acidente de carro próximo a Santo Antônio do Pinhal. Neste momento de dor nos solidarizamos com a família", diz nota do canal.
A equipe da Polícia Científica realizou os trabalhos periciais no local e liberou a pista após a conclusão dos procedimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, os dois veículos estavam com a documentação regular e foram liberados no local. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas por meio de inquérito policial.