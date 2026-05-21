Cerca de 329 mil famílias das regiões de Guarulhos, Vale do Paraíba, Alto Tietê e Litoral Norte podem ter direito à tarifa social de energia elétrica, programa voltado a famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico. O benefício garante isenção na cobrança do consumo de energia de até 80 kWh por mês e integra o programa Luz do Povo.

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Inclusão

Um levantamento feito pela EDP, distribuidora de energia, afirma que as famílias ainda não foram incluídas automaticamente no programa porque a conta de energia não está vinculada ao nome de integrantes cadastrados no CadÚnico.