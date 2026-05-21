O coronel Luiz Fernando Alves deixou o comando do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1), responsável pela Polícia Militar no Vale do Paraíba, e assumiu o comando da PM na capital paulista. No novo posto, ele será responsável pelo policiamento da maior cidade do país.

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A publicação da mudança foi feita no Diário Oficial e assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em seu lugar, foi escalado o coronel Edmilson Mendes Ribeiro.