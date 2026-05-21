O coronel Luiz Fernando Alves deixou o comando do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior 1), responsável pela Polícia Militar no Vale do Paraíba, e assumiu o comando da PM na capital paulista. No novo posto, ele será responsável pelo policiamento da maior cidade do país.
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A publicação da mudança foi feita no Diário Oficial e assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em seu lugar, foi escalado o coronel Edmilson Mendes Ribeiro.
A OVALE, coronel Alves informou que já assumiu a nova função nesta quinta-feira (21). A mudança marca o fim de sua passagem pelo comando regional da Polícia Militar no Vale do Paraíba, cargo que ocupava desde fevereiro de 2024.
Trajetória no comando da PM
Alves chegou ao CPI-1 para assumir o posto deixado pelo coronel Hugo Araújo Santos. Ao longo de mais de dois anos à frente do comando regional, a região registrou queda nos principais indicadores criminais.
Em dezembro, durante sua atuação no Vale do Paraíba, Alves recebeu o título de cidadão joseense na Câmara Municipal de São José dos Campos.
Alves iniciou a carreira em 1993
Com carreira iniciada na Polícia Militar em 1993, Alves acumula experiência em diferentes áreas da corporação, incluindo policiamento de trânsito, operações especiais e comando de grandes unidades. Ao longo da trajetória, passou pelo 2º Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, pelo 2º Batalhão de Polícia de Choque e pelo 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.
O coronel também comandou o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6, o CPA/M-6, responsável por municípios do ABC Paulista, como Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema.