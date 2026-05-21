O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) abriu processo seletivo simplificado para contratação de agentes temporários ambientais que atuarão no apoio à gestão das unidades de conservação federais em São Sebastião. O edital prevê contratos temporários de até 24 meses e remuneração de até 2,5 salários mínimos, além de auxílios legais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas e salários

O processo seletivo contempla oportunidades para os níveis II e III na área de gestão de unidade de conservação. Para o nível II, a exigência é de ensino fundamental incompleto e o salário será de 1,5 salários mínimos (aproximadamente R$ 2.431,50).