O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) abriu processo seletivo simplificado para contratação de agentes temporários ambientais que atuarão no apoio à gestão das unidades de conservação federais em São Sebastião. O edital prevê contratos temporários de até 24 meses e remuneração de até 2,5 salários mínimos, além de auxílios legais.
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Vagas e salários
O processo seletivo contempla oportunidades para os níveis II e III na área de gestão de unidade de conservação. Para o nível II, a exigência é de ensino fundamental incompleto e o salário será de 1,5 salários mínimos (aproximadamente R$ 2.431,50).
Já para o nível III, os candidatos precisam ter ensino fundamental completo e a remuneração será de 2,5 salários mínimos (R$ 4.052,50). Em ambos os casos, os contratos terão duração de até 24 meses e a seleção formará cadastro reserva.
Atividades
Os profissionais contratados atuarão em atividades de monitoramento patrimonial, apoio operacional às equipes técnicas, recepção e atendimento ao público, controle de acesso e suporte às atividades administrativas e operacionais do ICMBio nas unidades de conservação.
Requisitos
Para participar, os candidatos deverão apresentar documentos pessoais, carteira de habilitação nas categorias B, C, D ou E, comprovante de residência, atestado médico de aptidão física, certidões de antecedentes criminais e comprovantes de experiência profissional e de cursos. Para as vagas de nível III, também será obrigatória a apresentação da habilitação náutica e da documentação de marinheiro auxiliar de convés ou de categoria superior.
Seleção
O processo seletivo será realizado em três etapas para análise curricular, teste de aptidão física e entrevista. De acordo com o cronograma divulgado no edital, o teste de aptidão física será aplicado no dia 16 de junho, enquanto as entrevistas ocorrerão nos dias 23 e 24 de junho. O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 30 de junho de 2026.
Como participar do processo seletivo
As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 25 e 29 de maio de 2026, presencialmente na sede administrativa do ICMBio Alcatrazes, em São Sebastião, ou por meio do e-mail oficial do processo seletivo: ngi.alcatrazes@icmbio.gov.br .