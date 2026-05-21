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DESVIO DE DINHEIRO

Em Jacareí, PF investiga suspeitos de fraude contra a Caixa

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF/Arquivo
Ação resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão em Jacareí
Ação resultou no cumprimento de mandado de busca e apreensão em Jacareí

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Casal Menos 20, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre possível coautoria e participação em fraude bancária eletrônica praticada contra correntistas da Caixa Econômica Federal.

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A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Jacareí, expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.

As investigações apontaram para investigados identificados como beneficiários de, aproximadamente, R$ 50 mil obtidos via internet banking de forma fraudulenta.

O material apreendido será submetido à análise pericial para subsidiar o aprofundamento das investigações e a identificação de eventuais outros envolvidos no esquema.

Os suspeitos poderão responder pelo crime de furto qualificado mediante fraude por meio eletrônico.

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