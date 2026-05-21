A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Casal Menos 20, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre possível coautoria e participação em fraude bancária eletrônica praticada contra correntistas da Caixa Econômica Federal.

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A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na cidade de Jacareí, expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos.