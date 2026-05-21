Um grave acidente envolvendo uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas feridas, duas delas em estado grave, em trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (21).
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As equipes de resgate da concessionária e órgãos de trânsito estão no local prestando atendimento aos envolvidos
De acordo com a Artesp, o acidente aconteceu por volta de 7h20, no km 22 do Contorno Sul. Duas vítimas ficaram em estado grave e uma sofreu ferimentos moderados. O trânsito opera no local por meio do sistema pare e siga.