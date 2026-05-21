21 de maio de 2026
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ACIDENTE

VÍDEO: Colisão frontal entre carros deixa 3 feridos na Tamoios

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Concessionária Tamoios
Acidente envolveu dois carros em uma colisão frontal
Acidente envolveu dois carros em uma colisão frontal

Um grave acidente envolvendo uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas feridas, duas delas em estado grave, em trecho do Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em Caraguatatuba, na manhã desta quinta-feira (21).

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As equipes de resgate da concessionária e órgãos de trânsito estão no local prestando atendimento aos envolvidos

De acordo com a Artesp, o acidente aconteceu por volta de 7h20, no km 22 do Contorno Sul. Duas vítimas ficaram em estado grave e uma sofreu ferimentos moderados. O trânsito opera no local por meio do sistema pare e siga.

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