A Justiça marcou audiência de conciliação nesta quinta-feira (21), às 14h, no Fórum de Taubaté, para debater o destino de uma área ocupada por 22 famílias em Tremembé, no bairro Flor do Campo.

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A medida visa encontrar um entendimento entre as famílias que ocuparam o local e a Prefeitura de Tremembé, que move ação para retirar os ocupantes.