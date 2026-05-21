A Justiça marcou audiência de conciliação nesta quinta-feira (21), às 14h, no Fórum de Taubaté, para debater o destino de uma área ocupada por 22 famílias em Tremembé, no bairro Flor do Campo.
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A medida visa encontrar um entendimento entre as famílias que ocuparam o local e a Prefeitura de Tremembé, que move ação para retirar os ocupantes.
No ano de 2014, segundo ativistas, cerca de 200 pessoas ocuparam terrenos pertencentes à Prefeitura de Tremembé, diante da necessidade de moradia. As residências estão localizadas no bairro Flor do Campo.
Atualmente, o território conta com aproximadamente 130 pessoas, correspondentes a 22 famílias residentes no local.
Ao longo desses anos, ocorreu a consolidação das famílias no território. O número de dependentes por família aumentou, fortalecendo os vínculos comunitários e a necessidade de permanência nas moradias.
Durante todo esse período, as famílias resistiram às ordens de despejo impetradas pelos prefeitos da época. Atualmente, há uma liminar que ainda não foi cancelada pelo atual prefeito de Tremembé, Clemente Lima Neto (PSD).
Recentemente, a Defensoria Pública realizou um diagnóstico social contendo dados e históricos de cada família residente no território.
“O Movimento de Mulheres por Moradia da Flor do Campo espera que seja construída uma solução definitiva para garantir moradia digna às famílias residentes, colocando fim ao temor permanente provocado pela liminar de despejo”, disse a organização.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Tremembé ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.