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FOGO

URGENTE: Incêndio em apartamento assusta moradores em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Fogo em apartamento
Fogo em apartamento

Um incêndio registrado em um apartamento do edifício Amadeus Boulevard mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou moradores na manhã desta quinta-feira (21), no Jardim das Colinas, zona oeste de São José dos Campos.

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De acordo com relatos de moradores, o prédio precisou ser evacuado por volta das 5h30, depois que as chamas atingiram uma das unidades residenciais. A fumaça se espalhou por corredores e áreas comuns, fazendo com que condôminos deixassem os apartamentos às pressas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao incêndio. Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos. As causas do fogo também ainda não foram confirmadas.

O edifício fica na Avenida Eduardo Cury, próximo ao Colinas Shopping, em uma das regiões mais movimentadas da zona oeste da cidade.

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