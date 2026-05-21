Um incêndio registrado em um apartamento do edifício Amadeus Boulevard mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e assustou moradores na manhã desta quinta-feira (21), no Jardim das Colinas, zona oeste de São José dos Campos.

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De acordo com relatos de moradores, o prédio precisou ser evacuado por volta das 5h30, depois que as chamas atingiram uma das unidades residenciais. A fumaça se espalhou por corredores e áreas comuns, fazendo com que condôminos deixassem os apartamentos às pressas.