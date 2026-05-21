Um homem de 46 anos foi preso por tentativa de feminicídio, em Taubaté, na noite de quarta-feira (20). Ele é acusado de atacar a companheira com uma faca e partes de um mancebo de madeira, tendo sido preso em flagrante.

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O caso ocorreu em uma residência na avenida Monsenhor Luís Gonzaga de Moura, no bairro Belém. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 47 anos, foi encontrada em via pública com sangramento intenso na cabeça e ferimentos nas mãos.