Trabalhadores da Urbam (Urbanizadora Municipal) deliberam em assembleia na manhã desta quinta-feira (21), em São José dos Campos, sobre a retomada da greve suspensa em 22 de abril de 2026 ou a aceitação da contraproposta apresentada pela empresa para as reivindicações da categoria. A empresa afirma que já há negociações em andamento e que já registrou sua manifestação conforme determinação judicial.

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Retomada da greve

A assembleia de hoje é a continuidade de um movimento de paralisação iniciado em 13 de abril de 2026, que durou dez dias e contou com a adesão de aproximadamente 500 colaboradores, segundo o SEAAC (Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio). A greve foi suspensa após mediação judicial, quando ficou determinado que a empresa apresentasse um estudo econômico envolvendo as demandas dos trabalhadores.