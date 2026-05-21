Em crise, a fabricante de brinquedos Estrela entrou com pedido de recuperação judicial na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais, incluindo outras empresas de seu grupo econômico. A indústria informou a medida na quarta-feira (20), visando uma reestruturação econômica diante do aumento de custos, da restrição de crédito, mudanças no comportamento do consumidor infantil e da forte concorrência com alternativas digitais, que impactaram os resultados nos últimos anos.

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Recuperação judicial

A recuperação judicial é um mecanismo jurídico previsto em lei que permite a suspensão temporária de cobranças a empresas em grave crise financeira. O objetivo é reorganizar a estrutura financeira e garantir a continuidade do negócio, preservando empregos e a operação enquanto negociam um plano de pagamento com seus credores. O mecanismo busca evitar a falência da companhia.

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