Um grave acidente envolvendo dois caminhões interditou a pista norte da rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 53, em Lorena, por volta das 5h30 desta quinta-feira (21). A colisão traseira ocorreu nas proximidades do shopping da cidade, deixando o trânsito lento entre Guaratinguetá e Lorena.
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Com o impacto, um dos caminhoneiros ficou preso às ferragens e precisou ser retirado da cabine pelas equipes de resgate. A vítima foi socorrida em estado moderado.
A pista no sentido norte foi totalmente fechada no km 53, gerando um congestionamento que chegou a atingir 10 quilômetros de extensão, com o final da fila no km 63. No momento, as faixas de rolamento já estão totalmente liberadas e o trânsito flui sem bloqueios no local.