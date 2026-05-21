Um grave acidente envolvendo dois caminhões interditou a pista norte da rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 53, em Lorena, por volta das 5h30 desta quinta-feira (21). A colisão traseira ocorreu nas proximidades do shopping da cidade, deixando o trânsito lento entre Guaratinguetá e Lorena.

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Com o impacto, um dos caminhoneiros ficou preso às ferragens e precisou ser retirado da cabine pelas equipes de resgate. A vítima foi socorrida em estado moderado.