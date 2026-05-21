A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) em uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo contra lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

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Na mesma operação, há um mandado de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe da facção, que já está preso. Parentes de Marcola também estão na mira.