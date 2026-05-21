A Petrobras vai investir R$ 540 milhões na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, para ampliar a capacidade de produção da unidade, uma das mais importantes da empresa no país.

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O montante faz parte do pacote de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras no estado de São Paulo. Com esses aportes, segundo a empresa, cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão gerados no estado.