A Petrobras vai investir R$ 540 milhões na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, para ampliar a capacidade de produção da unidade, uma das mais importantes da empresa no país.
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O montante faz parte do pacote de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras no estado de São Paulo. Com esses aportes, segundo a empresa, cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão gerados no estado.
Na Revap, a Petrobras informou que o investimento está sendo empregado nos projetos de adequação da unidade de hidrotratamento de diesel (HDT) para produção de diesel S-10, na implantação da produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF), novo processo de fabricação de asfalto com conteúdo renovável (linha CAP PRO R), projetos de aumento de carga, eficiência energética e paradas de manutenção.
A Petrobras disse que a etapa de obras desses projetos já foi concluída, tendo gerado mais de 3.000 postos de trabalho ao longo de sua execução.
O pacote de investimento da estatal foi anunciado na segunda-feira (18), em Paulínia (SP), pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
“Nesse plano estão previstos R$ 37 bilhões para o estado de São Paulo nesse quinquênio 2026 e 2030. São investimentos em exploração e produção, em refino, em transição energética, em gás natural, em responsabilidade social, em arte e cultura. Então, tudo isso é Petrobras no estado de São Paulo”, disse Magda.
Lula afirmou que a empresa estatal deve ser vista como um patrimônio do povo brasileiro. “Ela é um exemplo para o povo brasileiro, a melhor e mais rentável empresa do país. É como se fosse a menina ou o menino de ouro. Fortalecer a Petrobras é algo muito importante.”
Hidrotratamento na Revap
Em janeiro deste ano, a Revap iniciou a operação da HDT (Unidade de Hidrotratamento). Com a novidade, a refinaria mira ampliar em 80% a produção de diesel S-10, combustível de baixo teor de enxofre.
O aumento da capacidade será viabilizado pela otimização do parque de refino, que realocará parte da produção anteriormente destinada ao diesel S-500 para suprir a crescente demanda por combustíveis mais limpos.
Atualmente, a refinaria possui capacidade de processamento de até 252 mil barris de petróleo por dia, respondendo por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras.
A unidade também se destaca na produção de querosene de aviação, atendendo aproximadamente 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de produzir gasolina e GLP (gás liquefeito de petróleo) para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.