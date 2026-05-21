Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 2,205 kg de entorpecentes em uma residência abandonada na Comunidade Santa Cruz, região central de São José dos Campos. Um homem suspeito de atuar como "olheiro" do tráfico foi detido.
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Ocorrência
A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (19), por volta das 23h40, durante patrulhamento de equipes da Polícia Militar pela rua Eugênio Bonadio. Ao entrarem em uma viela de acesso à comunidade, um homem identificado pelas iniciais P.C.d.S. começou a gritar "molhou, molhou" e, ao ouvirem o sinal, vários suspeitos fugiram a pé e invadiram um imóvel abandonado.
Os policiais iniciaram uma perseguição, porém os indivíduos conseguiram escapar pelos fundos da residência, que dá acesso direto ao interior da comunidade.
Apreensões
Apesar da fuga dos suspeitos, a PM vistoriou a casa, que já era alvo de denúncias anteriores sobre armazenamento de ilícitos. Na área da cozinha, os policiais encontraram uma grande variedade de drogas jogadas às pressas.
Ao todo foram apreendidos:
- 1.357 papelotes de cocaína;
- 680 pedras de crack;
- 335 invólucros de maconha;
- 12 unidades de haxixe;
- 11 comprimidos de ecstasy.
Prisão e investigações
Apesar de não portar nada de ilícito, P.C.d.S. foi detido e confessou que trabalhava como "campana" e que receberia R$ 180 pela atividade. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de São José dos Campos, responsável pela área, onde os fatos serão investigados.