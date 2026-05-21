Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 2,205 kg de entorpecentes em uma residência abandonada na Comunidade Santa Cruz, região central de São José dos Campos. Um homem suspeito de atuar como "olheiro" do tráfico foi detido.

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Ocorrência

A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (19), por volta das 23h40, durante patrulhamento de equipes da Polícia Militar pela rua Eugênio Bonadio. Ao entrarem em uma viela de acesso à comunidade, um homem identificado pelas iniciais P.C.d.S. começou a gritar "molhou, molhou" e, ao ouvirem o sinal, vários suspeitos fugiram a pé e invadiram um imóvel abandonado.