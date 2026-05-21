A Defesa Civil de São Sebastião e a Marinha do Brasil emitiram um aviso meteorológico alertando para a chegada de uma frente fria que promete desestabilizar as condições marítimas na região.
O fenômeno deve provocar uma forte ressaca na faixa litorânea que se estende de Ilhabela (SP) até Arraial do Cabo (RJ), com ondas que podem alcançar até três metros de altura.
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Ressaca e riscos
A ressaca deve provocar ondas gigantes e o período de maior instabilidade, segundo o boletim oficial, deve ocorrer entre a tarde desta quinta-feira (21) e a manhã de sábado (23). As ondas mais fortes atingem diretamente as costeiras e podem arrastar pessoas ou objetos, aumentando o risco de acidentes.
As autoridades locais orientam moradores, turistas, pescadores e praticantes de atividades náuticas a redobrarem a atenção, especialmente nas áreas costeiras e nos trechos mais vulneráveis à força das marés. Banhistas devem evitar estruturas próximas ao mar.
Impacto na navegação
A recomendação também é válida para o setor náutico. Pescadores e proprietários de embarcações de pequeno porte são instruídos a monitorar constantemente os avisos meteorológicos e a avaliar as condições de segurança antes de qualquer saída ao mar.
A Prefeitura de São Sebastião informou que, por meio da Defesa Civil, mantém o monitoramento contínuo das condições climáticas.