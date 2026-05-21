A Defesa Civil de São Sebastião e a Marinha do Brasil emitiram um aviso meteorológico alertando para a chegada de uma frente fria que promete desestabilizar as condições marítimas na região.

O fenômeno deve provocar uma forte ressaca na faixa litorânea que se estende de Ilhabela (SP) até Arraial do Cabo (RJ), com ondas que podem alcançar até três metros de altura.

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Ressaca e riscos