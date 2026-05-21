O CRT-SP (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo) oficializou a abertura de um novo processo seletivo público para preenchimento de vagas na região do Vale do Paraíba. O certame, organizado pelo Instituto Quadrix, oferece 100 vagas destinadas à formação de cadastro de reserva para postos de nível médio e técnico. Os profissionais contratados atuarão no escritório regional, sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).
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Vagas
O concurso conta com vagas para diversas regiões de São Paulo. No Vale do Paraíba, há 50 oportunidades para o cargo de técnico administrativo, que exige ensino médio completo e oferece salário base de R$ 4.275,60.
As outras 50 vagas são para a função de fiscal, que requer curso técnico industrial de nível médio, registro ativo no conselho de classe e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B, com vencimento inicial de R$ 5.054,17.
Ambas as carreiras possuem jornada de 40 horas semanais.
O edital prevê cotas para pessoas com deficiência, negros, indígenas e quilombolas.
Benefícios
Além dos salários, a autarquia oferece um pacote de benefícios que inclui vale-refeição de R$ 1.112,48 por mês, vale-alimentação de R$ 442,78 mensais, assistência médica, hospitalar e odontológica completa, plano de cargos e salários e vale-transporte.
Provas
As avaliações terão base no nível de escolaridade do cargo pretendido. As provas serão objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, compostas por 120 itens com julgamento em formato de "Certo" ou "Errado". Cada acerto soma um ponto, cada erro desconta um ponto, e marcações duplas ou em branco recebem nota zero. A aplicação das provas está programada para ocorrer em diversas cidades paulistas: Bauru, Campinas, Santos, São José dos Campos e São Paulo, com turnos e durações de 3 a 4 horas e meia que variam conforme a função.
Como participar
Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, no site do Instituto Quadrix, mediante o pagamento de uma taxa única de R$ 60. A avaliação dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
Clique aqui para acessar o edital e se inscrever.
Cronograma
- Último dia para pagamento da inscrição: 07/07/2026
- Divulgação dos locais e horários de prova: 28/07/2026
- Realização da prova objetiva: 02/08/2026
- Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva: 03/08/2026
- Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva: 26/08/2026