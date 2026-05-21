O CRT-SP (Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo) oficializou a abertura de um novo processo seletivo público para preenchimento de vagas na região do Vale do Paraíba. O certame, organizado pelo Instituto Quadrix, oferece 100 vagas destinadas à formação de cadastro de reserva para postos de nível médio e técnico. Os profissionais contratados atuarão no escritório regional, sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas

O concurso conta com vagas para diversas regiões de São Paulo. No Vale do Paraíba, há 50 oportunidades para o cargo de técnico administrativo, que exige ensino médio completo e oferece salário base de R$ 4.275,60.