A Defesa Civil de São Sebastião e a Marinha do Brasil emitiram alerta para a chegada de uma frente fria que deve provocar ressaca no litoral entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O fenômeno pode afetar a faixa entre Ilhabela e Arraial do Cabo entre os dias 21 e 23 de maio.

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O aviso aponta para ondas vindas de sudoeste a sul, com possibilidade de atingir até 3 metros de altura, principalmente entre a tarde desta quarta-feira (21) e a manhã de sexta-feira (23).