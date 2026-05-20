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CLIMA

Defesa Civil alerta para ressaca com ondas de 3 metros no litoral

Por Da Redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação | PMSS
Defesa Civil alerta para ressaca com ondas de 3 metros no litoral
Defesa Civil alerta para ressaca com ondas de 3 metros no litoral

A Defesa Civil de São Sebastião e a Marinha do Brasil emitiram alerta para a chegada de uma frente fria que deve provocar ressaca no litoral entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O fenômeno pode afetar a faixa entre Ilhabela e Arraial do Cabo entre os dias 21 e 23 de maio.

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O aviso aponta para ondas vindas de sudoeste a sul, com possibilidade de atingir até 3 metros de altura, principalmente entre a tarde desta quarta-feira (21) e a manhã de sexta-feira (23).

Em São Sebastião, a Defesa Civil orienta moradores, turistas e pescadores a evitarem áreas de risco durante o período de instabilidade marítima. A recomendação inclui atenção redobrada em costeiras, pedras e trechos expostos à força do mar.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Ricardo Cardoso dos Santos, a condição de ressaca aumenta o risco de acidentes. Ele alerta para que banhistas não permaneçam em locais sujeitos ao impacto direto das ondas.

A orientação também vale para embarcações de pequeno porte, pescadores e navegantes, que devem acompanhar os avisos meteorológicos antes de sair ao mar.

A Prefeitura de São Sebastião informou que segue monitorando as condições climáticas. Em caso de emergência, a população deve acionar os canais oficiais de atendimento.

Os avisos da Marinha do Brasil podem ser consultados nos canais oficiais de monitoramento meteorológico.

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