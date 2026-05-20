Uma casa bomba do tráfico usada para armazenar, preparar e distribuir drogas para biqueiras de São José dos Campos foi descoberta pela Polícia Civil nesta quarta-feira (20), em Mogi das Cruzes.

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A operação da 2ª Dise/Deic terminou com a apreensão de aproximadamente 45,4 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além da prisão em flagrante de uma suspeita apontada como responsável pelo imóvel.

Casa bomba do tráfico abastecia pontos em São José