Uma casa bomba do tráfico usada para armazenar, preparar e distribuir drogas para biqueiras de São José dos Campos foi descoberta pela Polícia Civil nesta quarta-feira (20), em Mogi das Cruzes.
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A operação da 2ª Dise/Deic terminou com a apreensão de aproximadamente 45,4 quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, além da prisão em flagrante de uma suspeita apontada como responsável pelo imóvel.
Casa bomba do tráfico abastecia pontos em São José
A operação foi realizada na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, o imóvel funcionava como centro logístico do tráfico, sendo utilizado para armazenamento, preparo, fracionamento e distribuição de drogas destinadas a pontos de venda em São José.
A ação contou com policiais civis de São José, com apoio operacional de Mogi das Cruzes.
De acordo com os investigadores, o imóvel já vinha sendo monitorado após informações apontarem que grandes quantidades de drogas saíam do local para abastecer biqueiras em diferentes bairros de São José.
Mais de 45 quilos de drogas apreendidos
Durante as buscas, os policiais encontraram grande quantidade de entorpecentes e materiais utilizados no tráfico.
Segundo o balanço oficial, foram apreendidos: 19 tijolos de maconha; 3.786 invólucros da droga; 5.817 porções de cocaína; um recipiente com substância em pó; uma balança digital; uma máquina seladora; embalagens plásticas; eppendorfs e outros apetrechos.
Ao todo, a apreensão somou aproximadamente 24,6 quilos de maconha e 20,8 quilos de cocaína, totalizando cerca de 45,4 quilos de drogas.
A mulher que estava no imóvel foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a delegacia.
Celular pode revelar esquema do tráfico
Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam um telefone celular que agora será analisado pela investigação. A expectativa é identificar fornecedores, rotas de distribuição, integrantes da organização criminosa e possíveis responsáveis pelas biqueiras abastecidas em São José.
Segundo a Polícia Civil, a ofensiva mira não apenas os vendedores de drogas nas ruas, mas toda a estrutura logística responsável por manter o abastecimento do tráfico na região.
As chamadas “casas bomba” costumam ser usadas por grupos criminosos para receber grandes carregamentos, preparar as porções menores e distribuir o material para os pontos de venda.