As meninas do São José Basketball perderam por 62 a 48 para o Araraquara na noite desta quarta-feira (20), no ginásio do Sesi, em Araraquara, pelo segundo turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, chega a três derrotas seguidas na LBF e estão em oitavo lugar, com cinco vitórias e oito derrotas. Já o Araraquara, com 13 vitórias e duas derrotas, estão em segundo lugar.
Na próxima rodada, as joseenses visitam o Sport, no dia 27, em Recife, a partir das 19h30, no ginásio da Uninassau. No dia seguinte, o Araraquara visita o Mesquita, às 19h, na Arena Sodiê, em Mesquita (RJ)
O jogo
O primeiro quarto foi equilibrado e as joseenses conseguiram uma boa atuação. Com isso, o período acabou empatado por 17 a 17.
No entanto, no segundo quarto, Araraquara começou mais forte e abriu seis pontos logo no início. E essa diferença se manteve até o final do período, quando as donas da casa foram para o intervalo com 34 a 28.
Na volta do intervalo, o São José continuou com dificuldades e viu as donas da casa ampliarem ainda mais. E fecharam o período em 50 a 39, 11 pontos de diferença.
No último quarto, as joseenses ainda tentaram diminuir para sonhar com a vitória, mas não teve jeito. E o Araraquara, atual tricampeão, venceu diante da torcida.