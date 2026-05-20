As meninas do São José Basketball perderam por 62 a 48 para o Araraquara na noite desta quarta-feira (20), no ginásio do Sesi, em Araraquara, pelo segundo turno da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Leandro Leal, chega a três derrotas seguidas na LBF e estão em oitavo lugar, com cinco vitórias e oito derrotas. Já o Araraquara, com 13 vitórias e duas derrotas, estão em segundo lugar.