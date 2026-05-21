Uma idosa de 69 anos morreu após ser atacada a faca por um homem desconhecido enquanto caminhava pela rua. Outra pessoa também ficou ferida durante a ação.
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O caso ocorreu em Juazeiro do Norte, no bairro Santa Tereza. A vítima, identificada como Terezinha Lira Neves, seguia para buscar a filha no trabalho quando foi surpreendida pelo suspeito, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1.
Imagens de câmeras de segurança registraram parte da ocorrência. De acordo com as investigações iniciais, o ataque teria sido aleatório, sem ligação prévia entre o autor e as vítimas.
Após golpear a idosa com uma facada na região do abdômen, o suspeito também atingiu um homem que passava pelo local. Ele foi ferido abaixo da axila direita e socorrido.
Terezinha chegou a ser levada ao Hospital Regional do Cariri, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (17). O suspeito segue foragido, e o caso é investigado pela Polícia Civil.