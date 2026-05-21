Uma idosa de 69 anos morreu após ser atacada a faca por um homem desconhecido enquanto caminhava pela rua. Outra pessoa também ficou ferida durante a ação.

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O caso ocorreu em Juazeiro do Norte, no bairro Santa Tereza. A vítima, identificada como Terezinha Lira Neves, seguia para buscar a filha no trabalho quando foi surpreendida pelo suspeito, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1.