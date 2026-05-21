Um homem de 39 anos foi morto a tiros na tarde da última sexta-feira (15) após ser atingido por disparos em frente à própria residência. A Polícia Militar confirmou o óbito ainda no local.

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O caso ocorreu em Tiradentes, no bairro Várzea de Baixo. Segundo a PM, a vítima estava sentada com a companheira quando uma motocicleta preta se aproximou. O passageiro desceu do veículo e efetuou os disparos antes de fugir junto ao condutor.