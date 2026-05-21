Um homem de 39 anos foi morto a tiros na tarde da última sexta-feira (15) após ser atingido por disparos em frente à própria residência. A Polícia Militar confirmou o óbito ainda no local.
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O caso ocorreu em Tiradentes, no bairro Várzea de Baixo. Segundo a PM, a vítima estava sentada com a companheira quando uma motocicleta preta se aproximou. O passageiro desceu do veículo e efetuou os disparos antes de fugir junto ao condutor.
De acordo com o relato da mulher à polícia, os dois suspeitos usavam capacetes e roupas escuras. Imagens de câmeras de segurança registraram a fuga e mostram o atirador com uma máscara semelhante à do personagem da franquia “Pânico”, enquanto o piloto da moto vestia calça vermelha e blusa escura.
A perícia da Polícia Civil recolheu estojos de munição calibre 9 milímetros no local. Após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar realizou buscas na região e em cidades vizinhas, como Santa Cruz de Minas, Prados, Dores de Campos e São João del-Rei, além de analisar imagens de câmeras de segurança.
Ainda segundo a PM, a vítima tinha antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal, tráfico de drogas, furto, porte ilegal de arma de fogo e desobediência.