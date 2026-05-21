Um homem de 33 anos foi preso sob suspeita de envolvimento na morte do próprio pai, um policial militar aposentado que estava desaparecido desde 2019. O caso é investigado pelas forças de segurança do Amazonas.

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O crime ocorreu em Manaus. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Gabriel Maciel, teria assassinado o pai, José Maciel, e ocultado o corpo dentro do imóvel onde ele vivia, em meio a entulhos acumulados no local.