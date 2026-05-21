Um homem de 33 anos foi preso sob suspeita de envolvimento na morte do próprio pai, um policial militar aposentado que estava desaparecido desde 2019. O caso é investigado pelas forças de segurança do Amazonas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Manaus. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Gabriel Maciel, teria assassinado o pai, José Maciel, e ocultado o corpo dentro do imóvel onde ele vivia, em meio a entulhos acumulados no local.
As investigações apontam que a motivação estaria relacionada à intenção de subtrair armas da vítima para comercialização com o tráfico de drogas. De acordo com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Guilherme Torres, o crime teria ocorrido em circunstâncias de extrema violência.
A Polícia Militar do Amazonas informou que foi acionada após uma denúncia indicando a possível existência de um corpo escondido na zona oeste da capital. O corpo de José Maciel, que estava desaparecido desde setembro de 2019, foi localizado durante a ação, com apoio do Corpo de Bombeiros.
Conforme a apuração, a vítima teria ido até a casa do filho para levar mantimentos quando foi morta. O local onde o corpo foi encontrado apresentava grande quantidade de entulho, o que dificultou as buscas.