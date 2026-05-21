Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta na noite desta terça-feira (19). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em Belo Jardim, na BR-232, em frente ao Novo Atacarejo. A vítima, identificada como Daffiny Niely, conduzia uma moto modelo Biz quando perdeu o controle ao passar por uma lombada, segundo relatos de profissionais que atenderam a ocorrência.