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TRAGÉDIA

Daffiny Niely, 22 anos, morre após perder controle da moto

Por Da Redação | Belo Jardim (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Daffiny Niely, 22 anos
Daffiny Niely, 22 anos

Uma jovem de 22 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta na noite desta terça-feira (19). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso ocorreu em Belo Jardim, na BR-232, em frente ao Novo Atacarejo. A vítima, identificada como Daffiny Niely, conduzia uma moto modelo Biz quando perdeu o controle ao passar por uma lombada, segundo relatos de profissionais que atenderam a ocorrência.

O impacto mais forte teria atingido a região da cabeça. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada à UPA 24h do município, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Daffiny trabalhava na loja do irmão, chamada “A Seu Estilo”, que completaria 10 anos de funcionamento nesta quarta-feira (20). A morte gerou manifestações de pesar nas redes sociais.

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