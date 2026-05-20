Áudios enviados por Maykelly Araújo Poits a familiares revelam momentos de desespero antes de sua morte durante uma perseguição policial registrada na fronteira entre Brasil e Paraguai. O caso ocorreu na última sexta-feira (15) e segue sob apuração das autoridades.

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A ocorrência teve início em Ponta Porã e terminou em uma propriedade rural no lado paraguaio, em Pedro Juan Caballero. Durante a fuga, o veículo em que Maykelly estava, um Peugeot prata, saiu da pista e acabou dentro de uma piscina após o motorista perder o controle da direção.