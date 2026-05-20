A Prefeitura de São José dos Campos realiza, nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), vacinação contra a gripe nas Casas do Idoso. A ação é destinada exclusivamente à população com 60 anos ou mais e busca ampliar a cobertura vacinal desse público no município.
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As unidades receberão um posto volante de imunização das 9h às 15h, simultaneamente nas quatro Casas do Idoso da cidade.
Endereços das Casas do Idoso:
• Centro: Rua Euclides Miragaia, 508, Centro
• Sul: Avenida Andrômeda, 2601, Bosque dos Eucaliptos
• Leste: Rua Cidade de Washington, 164, Vista Verde
• Norte: Rua Carlos Belmiro dos Santos, 99, Santana
Até esta quarta-feira (20), o município registrou 97.751 aplicações da vacina contra a influenza. Desse total, 60.414 doses foram aplicadas em idosos, o que corresponde a uma cobertura de 47,31% entre o público-alvo.
Feiras livres
A vacinação nas feiras livres segue nesta semana e passa a incluir também as feiras noturnas. A iniciativa amplia os pontos de atendimento e facilita o acesso da população à imunização ao longo da rotina diária.
A programação completa de locais e horários das ações nas feiras segue disponível nos canais oficiais da prefeitura.
Aplicação no Urbanova
A Prefeitura mantém ainda parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba) para vacinação no campus Urbanova. A ação segue até 21 de maio, na Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) – Bloco 7, na Avenida Shishima Hifumi, 2911.
O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, em dois períodos: das 8h30 às 11h30 e das 19h às 22h.
Vacina Rápida
As 40 UBSs e 5 Unidades Avançadas do município seguem aplicando doses de segunda a sexta-feira. A imunização é encerrada uma hora antes do fechamento de cada unidade.
O serviço digital Vacina Rápida, disponível no site e no aplicativo Saúde na Mão, permite consultar estoque de doses e tempo médio de espera em cada posto.
Público-alvo
A campanha segue até 30 de maio e tem meta de vacinar ao menos 90% dos grupos prioritários:
• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• Idosos a partir de 60 anos
• Gestantes em qualquer idade gestacional
• Puérperas até 45 dias pós-parto
• Pessoas em situação de rua
• Portadores de doenças crônicas e condições clínicas especiais
• Pessoas com deficiência permanente
• Trabalhadores da saúde
• Professores e trabalhadores da educação
• Profissionais das forças de segurança e salvamento
• Forças Armadas
• Caminhoneiros
• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário
• Trabalhadores portuários
• Trabalhadores dos Correios
• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas
Cobertura e importância da vacinação
Em 2025, o município aplicou 223.071 doses, aumento de 34,17% em relação a 2024. No ano anterior, a cobertura entre gestantes, crianças e idosos foi de 53,22%.
A vacinação contra a influenza é a principal forma de prevenção contra complicações respiratórias. Além da imunização, a prefeitura reforça medidas como higienização das mãos, hidratação, alimentação equilibrada e manutenção de ambientes ventilados e limpos.