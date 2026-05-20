A Prefeitura de São José dos Campos realiza, nesta quinta-feira (21) e sexta-feira (22), vacinação contra a gripe nas Casas do Idoso. A ação é destinada exclusivamente à população com 60 anos ou mais e busca ampliar a cobertura vacinal desse público no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As unidades receberão um posto volante de imunização das 9h às 15h, simultaneamente nas quatro Casas do Idoso da cidade.