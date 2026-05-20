O Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, que responde a processo por disparo de arma de fogo durante uma festa em Igaratá, no Vale do Paraíba.
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O pedido foi apresentado no dia 5 de maio pelo promotor de Justiça Alan Carlos Reis Silva, responsável pela ação penal que apura o caso registrado em dezembro de 2024.
Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP, apontado como um dos líderes históricos da facção criminosa Comando Vermelho.
Segundo o Ministério Público, o rapper teria efetuado disparos com uma espingarda em meio a uma festa na cidade de Igaratá, colocando em risco as pessoas presentes no local. A cena foi filmada e divulgada nas redes sociais, o que reforçou os elementos usados na denúncia apresentada pela Promotoria.
No pedido de prisão preventiva, o promotor afirma que o rapper é investigado em outros procedimentos criminais, incluindo apurações por lavagem de dinheiro, suposto envolvimento com o Comando Vermelho e tentativa de homicídio contra policiais civis do Rio de Janeiro.