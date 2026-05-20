O Ministério Público de São Paulo solicitou à Justiça a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, que responde a processo por disparo de arma de fogo durante uma festa em Igaratá, no Vale do Paraíba.

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O pedido foi apresentado no dia 5 de maio pelo promotor de Justiça Alan Carlos Reis Silva, responsável pela ação penal que apura o caso registrado em dezembro de 2024.