Benedita Siqueira Corrêa, conhecida como dona Benê, morreu aos 85 anos em Jacareí nesta quarta-feira (20). Ela será sepultada na tarde desta quinta-feira (21), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

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Muito querida, dona Benê deixará saudades entre amigos e familiares. Apesar da dor do momento, ficam as boas lembranças.