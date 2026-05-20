Benedita Siqueira Corrêa, conhecida como dona Benê, morreu aos 85 anos em Jacareí nesta quarta-feira (20). Ela será sepultada na tarde desta quinta-feira (21), no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito querida, dona Benê deixará saudades entre amigos e familiares. Apesar da dor do momento, ficam as boas lembranças.
Claudia Rodrigues, afilhada, fez um depoimento emocionada nas redes sociais. "Meus sentimentos a todos madrinha a senhora faz parte de minha vida por 53anos ta doendo muito sempre vou te amar até um dia meu coração está despedaçado não queria que esse dia chegasse vai em paz madrinha", disse.
Elita Epifanio Santos também lamentou. "Meus sentimentos aos familiares e amigos!", escreveu.