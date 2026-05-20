Um estudante universitário de 23 anos foi preso após atacar com golpes de faca uma aluna e uma professora durante uma atividade avaliativa. As duas vítimas foram socorridas e permanecem em observação, com estado de saúde considerado estável.

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O caso ocorreu em Tapiratiba, dentro da Escola Municipal Monsenhor João Luiz do Prado. No período noturno, o local funciona como polo da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), onde era realizada uma avaliação presencial no momento do ataque.