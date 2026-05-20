Casemiro e Messi juntos?

Após anunciar a saída do Manchester United, da Inglaterra, onde atuava desde 2022, o volante joseense Casemiro, 34 anos, pode ter sua nova casa definida nos próximos dias. Nos bastidores, é forte o rumor de que o atleta irá para o Inter Miami, time que disputa a MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos e que tem o astro argentino Lionel Messi como grande destaque.

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