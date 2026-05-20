Casemiro e Messi juntos?
Após anunciar a saída do Manchester United, da Inglaterra, onde atuava desde 2022, o volante joseense Casemiro, 34 anos, pode ter sua nova casa definida nos próximos dias. Nos bastidores, é forte o rumor de que o atleta irá para o Inter Miami, time que disputa a MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos e que tem o astro argentino Lionel Messi como grande destaque.
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Inicialmente, a informação foi divulgada pelo portal The Athletic. Depois, canal ESPN também apurou que há um acordo avançado entre as partes.
Convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que inclusive será disputada nos Estados Unidos, além de México e Canadá, o volante de São José dos Campos poderá dar uma guinada na carreira.
Profissionalizado no São Paulo, ele foi para o Real Madrid e, depois, emprestado ao Porto de Portugal por um ano. De volta ao time merengue, se firmou, cresceu na carreira e ganhou diversos títulos importantes, como Champions League e Mundial de Clubes.
Depois, foi para o clube inglês, onde vivia a esperança de conquistar muitos troféus. Por lá, mesmo sem grandes conquistas, teve boa atuação individual e deixa os Reds Devils por cima.
Agora, tem a possibilidade de jogar ao lado de um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. E conhecer o futebol dos Estados Unidos, que vem crescendo nos últimos anos.