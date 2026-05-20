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EX-MINISTRO

SJC: 'Conservadores estão varrendo o Ocidente', diz Paulo Guedes

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Repórter-especial
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Xandu Alves/OVALE

Ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes disse na noite desta quarta-feira (20), em São José dos Campos, que há uma onda conservadora na política que está "varrendo o ocidente". Na opinião dele, tal movimento seria uma reação contra a "socialização" de alguns países, lista que ele inclui o Brasil.

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"Brasil foi socializando", disse ele com relação à história do país. "Socialismo é conversa fiada", completou.

Segundo Guedes, a própria China teria se desenvolvido após tomar doses de "capitalismo na veia". "China é o capitalismo mais agressivo. Não tem sindicato, não tem salário mínimo", afirmou Guedes.

O ex-ministro fez a principal palestra do Vale Finanças, evento que acontece no Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, na região sul da cidade, na noite desta quarta-feira (20).

Guedes foi o destaque da abertura do evento, trazendo uma análise sobre o cenário econômico atual, perspectivas de mercado e os impactos das transformações fiscais no ambiente empresarial do país.

Sem citar diretamente o governo Lula, ele defendeu a volta de um governo conservador no Brasil, embora tenha admitido que o país tem recebido investimentos estrangeiros. "É a hora do Brasil", afirmou. "Dizem que o Brasil vai se dar mal", brincou Guedes em alusão ao governo federal.

"Nossas instituições estão se descredenciando", disse o economista.

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