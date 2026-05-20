Ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes disse na noite desta quarta-feira (20), em São José dos Campos, que há uma onda conservadora na política que está "varrendo o ocidente". Na opinião dele, tal movimento seria uma reação contra a "socialização" de alguns países, lista que ele inclui o Brasil.

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"Brasil foi socializando", disse ele com relação à história do país. "Socialismo é conversa fiada", completou.