Ex-ministro da Economia de Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes disse na noite desta quarta-feira (20), em São José dos Campos, que há uma onda conservadora na política que está "varrendo o ocidente". Na opinião dele, tal movimento seria uma reação contra a "socialização" de alguns países, lista que ele inclui o Brasil.
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"Brasil foi socializando", disse ele com relação à história do país. "Socialismo é conversa fiada", completou.
Segundo Guedes, a própria China teria se desenvolvido após tomar doses de "capitalismo na veia". "China é o capitalismo mais agressivo. Não tem sindicato, não tem salário mínimo", afirmou Guedes.
O ex-ministro fez a principal palestra do Vale Finanças, evento que acontece no Centro de Exposições do Vale Sul Shopping, na região sul da cidade, na noite desta quarta-feira (20).
Guedes foi o destaque da abertura do evento, trazendo uma análise sobre o cenário econômico atual, perspectivas de mercado e os impactos das transformações fiscais no ambiente empresarial do país.
Sem citar diretamente o governo Lula, ele defendeu a volta de um governo conservador no Brasil, embora tenha admitido que o país tem recebido investimentos estrangeiros. "É a hora do Brasil", afirmou. "Dizem que o Brasil vai se dar mal", brincou Guedes em alusão ao governo federal.
"Nossas instituições estão se descredenciando", disse o economista.