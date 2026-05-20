Um advogado criminalista de 32 anos foi preso suspeito de matar um cliente durante uma discussão dentro de um apartamento. A vítima, identificada como Nelson de Souza Pedro, de 48 anos, foi atingida por golpes de faca e morreu no local.
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O crime aconteceu em Maringá, em um imóvel localizado na Rua Tietê, na Zona 7. Segundo a polícia, o advogado Rodrigo Gawlinski consumia bebidas alcoólicas e fazia uso de Ritalina com a vítima antes do desentendimento. Conforme os relatos, os comprimidos eram triturados e inalados pelos envolvidos.
Durante a discussão, o suspeito teria pegado uma faca de cozinha e atacado Nelson várias vezes. A ex-companheira e a filha da vítima tentaram conter as agressões, mas também teriam sido ameaçadas pelo advogado. Em meio à confusão, a mulher atingiu Rodrigo com uma panela de pressão.
Após o crime, o suspeito tentou deixar o prédio, mas sofreu uma convulsão no corredor. Ele foi socorrido pelo Samu, intubado e levado ao hospital sob escolta policial.
De acordo com a investigação, Nelson havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses e Rodrigo atuava como advogado dele.