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Advogado mata cliente a facadas depois de briga

Por Da Redação | Maringá (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Nelson de Souza Pedro, de 48 anos
Nelson de Souza Pedro, de 48 anos

Um advogado criminalista de 32 anos foi preso suspeito de matar um cliente durante uma discussão dentro de um apartamento. A vítima, identificada como Nelson de Souza Pedro, de 48 anos, foi atingida por golpes de faca e morreu no local.

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O crime aconteceu em Maringá, em um imóvel localizado na Rua Tietê, na Zona 7. Segundo a polícia, o advogado Rodrigo Gawlinski consumia bebidas alcoólicas e fazia uso de Ritalina com a vítima antes do desentendimento. Conforme os relatos, os comprimidos eram triturados e inalados pelos envolvidos.

Durante a discussão, o suspeito teria pegado uma faca de cozinha e atacado Nelson várias vezes. A ex-companheira e a filha da vítima tentaram conter as agressões, mas também teriam sido ameaçadas pelo advogado. Em meio à confusão, a mulher atingiu Rodrigo com uma panela de pressão.

Após o crime, o suspeito tentou deixar o prédio, mas sofreu uma convulsão no corredor. Ele foi socorrido pelo Samu, intubado e levado ao hospital sob escolta policial.

De acordo com a investigação, Nelson havia deixado o sistema prisional há cerca de dois meses e Rodrigo atuava como advogado dele.

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