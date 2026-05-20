Um advogado criminalista de 32 anos foi preso suspeito de matar um cliente durante uma discussão dentro de um apartamento. A vítima, identificada como Nelson de Souza Pedro, de 48 anos, foi atingida por golpes de faca e morreu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Maringá, em um imóvel localizado na Rua Tietê, na Zona 7. Segundo a polícia, o advogado Rodrigo Gawlinski consumia bebidas alcoólicas e fazia uso de Ritalina com a vítima antes do desentendimento. Conforme os relatos, os comprimidos eram triturados e inalados pelos envolvidos.