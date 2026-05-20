Uma influenciadora digital de 28 anos foi presa por suspeita de participação em uma tentativa de latrocínio contra um francês de 61 anos, baleado duas vezes e internado em estado grave. Outras quatro pessoas também foram detidas, além de um adolescente apreendido durante a ação policial.

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O caso aconteceu em Fortaleza. A investigada foi identificada como Thays Abreu de Freitas. Segundo a polícia, o grupo foi preso no último dia 13 de maio e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.