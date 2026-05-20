Uma influenciadora digital de 28 anos foi presa por suspeita de participação em uma tentativa de latrocínio contra um francês de 61 anos, baleado duas vezes e internado em estado grave. Outras quatro pessoas também foram detidas, além de um adolescente apreendido durante a ação policial.
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O caso aconteceu em Fortaleza. A investigada foi identificada como Thays Abreu de Freitas. Segundo a polícia, o grupo foi preso no último dia 13 de maio e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.
De acordo com as investigações, a influenciadora teria atraído o estrangeiro para a casa onde morava, no bairro Siqueira. No local, a vítima foi rendida, atingida por disparos e teve o carro e outros pertences levados pelos criminosos.
Thays Abreu possui pouco mais de 5 mil seguidores nas redes sociais e participava de produções de vídeos em formato de novelas curtas para internet. Natural de São Paulo, ela também trabalhava como consultora em um hospital particular da capital cearense.