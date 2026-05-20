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CRIME

Influenciadora é presa após tentar matar turista francês

Por Da Redação | Fortaleza
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Thays Abreu de Freitas
Thays Abreu de Freitas

Uma influenciadora digital de 28 anos foi presa por suspeita de participação em uma tentativa de latrocínio contra um francês de 61 anos, baleado duas vezes e internado em estado grave. Outras quatro pessoas também foram detidas, além de um adolescente apreendido durante a ação policial.

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O caso aconteceu em Fortaleza. A investigada foi identificada como Thays Abreu de Freitas. Segundo a polícia, o grupo foi preso no último dia 13 de maio e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

De acordo com as investigações, a influenciadora teria atraído o estrangeiro para a casa onde morava, no bairro Siqueira. No local, a vítima foi rendida, atingida por disparos e teve o carro e outros pertences levados pelos criminosos.

Thays Abreu possui pouco mais de 5 mil seguidores nas redes sociais e participava de produções de vídeos em formato de novelas curtas para internet. Natural de São Paulo, ela também trabalhava como consultora em um hospital particular da capital cearense.

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