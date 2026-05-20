A cidade de Guaratinguetá realiza entre os dias 1º e 14 de junho a Trezena e Festa de Santo Antônio, padroeiro do município. A programação será realizada na Matriz de Santo Antônio e reúne celebrações religiosas, atividades culturais, quermesse e shows musicais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o tema “Santo Antônio, o Santo do Coração de Nossa História”, a edição de 2026 também integra a campanha “Matriz: Coração da Nossa História”, voltada ao projeto de revitalização da igreja, que se aproxima dos 400 anos.