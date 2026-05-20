A cidade de Guaratinguetá realiza entre os dias 1º e 14 de junho a Trezena e Festa de Santo Antônio, padroeiro do município. A programação será realizada na Matriz de Santo Antônio e reúne celebrações religiosas, atividades culturais, quermesse e shows musicais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com o tema “Santo Antônio, o Santo do Coração de Nossa História”, a edição de 2026 também integra a campanha “Matriz: Coração da Nossa História”, voltada ao projeto de revitalização da igreja, que se aproxima dos 400 anos.
A expectativa da organização é receber cerca de 12 mil pessoas durante os dias de festa. A abertura oficial será em 1º de junho, com missa presidida por Dom Orlando Brandes, concelebração de Dom Mario Antônio e participação do pároco Padre Aloisio Mota. Na ocasião, também será lançado um livro em homenagem a Monsenhor Bindão.
A programação contará com missas diárias, procissões, bênção dos pães, bingos, apresentações musicais e atividades culturais. No dia 4 de junho, data de Corpus Christi, haverá procissão pelas ruas do centro histórico. Já em 13 de junho, dia de Santo Antônio e aniversário da cidade, serão realizadas missa solene, procissão, exibição do primeiro jogo do Brasil na Copa e show com o cantor Diogo Nogueira.
Confira a programação completa:
01 de junho – Segunda-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Dom Orlando Brandes
21h – Bingo
02 de junho – Terça-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Frei Diego Atalino Melo
21h – Bingo
03 de junho – Quarta-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Antônio Galvão
21h – Show com Jovens Sarados
04 de junho – Quinta-feira – Corpus Christi
Missas: 7h, 15h e 19h
15h – Solenidade de Corpus Christi e procissão
Celebrante: Pe. Nelson Ferreira Lopes
21h – Musical com Cia Ziriguidum
05 de junho – Sexta-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Thiago
21h – Show com Seven Up
06 de junho – Sábado
Missas: 7h, 12h e 19h
11h – Feijoada do Padroeiro
Celebrante: Pe. Raphael Felipe
21h – Forró das Encantadas
07 de junho – Domingo
Missas: 7h, 9h, 15h e 18h
Celebrante: Pe. João Vitor
21h – Musical com Cia Ziriguidum
08 de junho – Segunda-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Paulo Tadeu
21h – Bingo
09 de junho – Terça-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Silvio César Florêncio
21h – Show com Grazi Vilela
10 de junho – Quarta-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Peixoto
21h – Bingo
11 de junho – Quinta-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Cristiano
21h – Show com Grupo Requinte
12 de junho – Sexta-feira
Missas: 7h, 12h e 19h
Celebrante: Pe. Renan Rangel
21h – Show com Jonas Araújo
13 de junho – Sábado – Festa de Santo Antônio
7h – Missa e bênção dos pães
10h – Missa Solene pelo aniversário da cidade
15h – Procissão e Missa de Encerramento
19h – Exibição do primeiro jogo do Brasil na Copa
21h – Show com Diogo Nogueira
14 de junho – Domingo
19h – Bingão do Padroeiro