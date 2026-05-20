Morreu nesta terça-feira (19), em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, Waldirene Nogueira, aos 80 anos. Ela ficou conhecida por ser a primeira mulher trans a realizar uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil, em 1971, aos 26 anos.

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Segundo a família, Waldirene enfrentava problemas de saúde e morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda. O velório acontece nesta quarta-feira (20), em Lins, no interior paulista, onde também será realizado o sepultamento, às 17h.