Morreu nesta terça-feira (19), em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, Waldirene Nogueira, aos 80 anos. Ela ficou conhecida por ser a primeira mulher trans a realizar uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil, em 1971, aos 26 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a família, Waldirene enfrentava problemas de saúde e morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda. O velório acontece nesta quarta-feira (20), em Lins, no interior paulista, onde também será realizado o sepultamento, às 17h.
Nascida em 1945, Waldirene passou por acompanhamento médico no Hospital das Clínicas da USP antes da cirurgia realizada pelo cirurgião plástico Roberto Farina, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O procedimento se tornou um marco no país, mas também gerou repercussão judicial em uma época em que a transexualidade era tratada de forma criminalizada.
Ao longo da vida, Waldirene enfrentou dificuldades para ter o nome reconhecido oficialmente, o que só ocorreu em 2010. Formada em contabilidade, trabalhou como manicure e se tornou símbolo pioneiro da luta por direitos e dignidade da população trans no Brasil.