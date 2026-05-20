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LUTO

Morre, em Ubatuba, 1ª mulher trans a fazer redesignação sexual

Por Da Redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Waldirene Nogueira
Waldirene Nogueira

Morreu nesta terça-feira (19), em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, Waldirene Nogueira, aos 80 anos. Ela ficou conhecida por ser a primeira mulher trans a realizar uma cirurgia de redesignação sexual no Brasil, em 1971, aos 26 anos.

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Segundo a família, Waldirene enfrentava problemas de saúde e morreu em decorrência de insuficiência respiratória aguda. O velório acontece nesta quarta-feira (20), em Lins, no interior paulista, onde também será realizado o sepultamento, às 17h.

Nascida em 1945, Waldirene passou por acompanhamento médico no Hospital das Clínicas da USP antes da cirurgia realizada pelo cirurgião plástico Roberto Farina, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. O procedimento se tornou um marco no país, mas também gerou repercussão judicial em uma época em que a transexualidade era tratada de forma criminalizada.

Ao longo da vida, Waldirene enfrentou dificuldades para ter o nome reconhecido oficialmente, o que só ocorreu em 2010. Formada em contabilidade, trabalhou como manicure e se tornou símbolo pioneiro da luta por direitos e dignidade da população trans no Brasil.

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